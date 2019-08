फरीदाबाद : तेलंगाना एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग, इस रूट की ये ट्रेनें हुईं प्रभावित

हैदाराबाद से नई दिल्ली आने वाली तेलंगाना एक्सप्रेस ट्रेन के दो डिब्बों में गुरुवार सुबह करीब पौने आठ बजे फरीदाबाद जिले के गांव जाजरू के पास शॉट सर्किंट से अचानक आग लग गई। आग एक एयरकंडीशन डिब्बे व पेंट्रीकार में लगी, जो पूरी तरह जलकर स्वाहा हो गए। पेंट्रीकार के कर्मचारियों ने आग की सूचना एयरकंडीशन डिब्बे में आराम कर रहे यात्रियों को दी। इसके बाद ट्रेन में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। इसके बाद आसपास के ग्रामीणों और जीआरपी के जवानों ने यात्रियों को तुरंत ट्रेन से बाहर निकाल। हालांकि, इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आग बुझाने के लिए दर्जनभर गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब दो घंटे में आग पर काबू पाया गया। तीन घंटे बाद अन्य इंजन के जरिेये ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना किया गया।

सूत्रों ने बताया कि घटना सुबह सात बजकर 40 मिनट पर हुई जिससे रेल यातायात बाधित हुआ। दोपहर 12 बजे तक ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं हो सका था। तेलंगाना एक्सप्रेस हैदराबाद से बुधवार को दिल्ली के लिए चली थी।

ट्रेन में सवार यात्रियों ने कहा कि मथुरा से चलने के बाद ट्रेन में आग लगने जैसी गंध महसूस हुई। उन्होंने इस बारे में पैंट्री कार के कर्मचारियों को भी बताया, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया।

होशंगाबाद से दिल्ली जा रहे यात्री दिनेश कुमार त्रिवेदी ने कहा कि आग पैंट्री कार से शुरू हुई और एसी कोच बी 1 तक पहुंच गई। गाड़ी के चालक ने आग बढ़ते देख ट्रेन को जाजरू गांव के पास रोक दिया गया। ट्रेन के रुकते ही सभी यात्री जल्दी से ट्रेन से उतर गए।

जीआरपी फरीदाबाद थाना प्रभारी एमएस डबास ने बताया कि उन्हें सुबह ट्रेन में आग लगने की सूचना मिली थी। इस पर जीआरपी के तमाम कर्मचारी और आसपास के पुलिस के थानों से पुलिस फोर्स मौके पर बुलवा ली गई। उन्होंने कहा कि हादसे में किसी के हताहत होने का कोई समाचार नहीं है।

ये ट्रेनों के संचालन पर पड़ा प्रभाव

UP TRAINS IN SECTION :

12904 BVH 8.09-10.30 HRS

01708 BVH 8.23-10.42 HRS

12050 FDN 8.34 -10.25 HRS

12808 FDB 9.24 -10.53 HRS

13008 FDB 8.10-10.30 HRS

51902 TKD 8.50

DOWN TRAINS:

AST : OS

64077,8.20

12121 PWL 8.10

TRAINS REGULATED IN AGRA DIV DUE TO FIRE INCIDENT IN 12723 TELANGANA EXP IN DLI DIV.

1. 14211 RDE DEP.08.08 PWL ARR.08.16

2. ICDD RDE TH 08.20 ML IN RDE-PWL SECTION.

3.FDSG RDE TH 08.20 3RD LINE OUT SIDE PWL

4.12925 RDE DNLL ARR.08.47

5.64901 RDE L.NO.5 ARR.8.51

6.22221 RAJ RDE ML ARR 09.02

7.22917 KSV LL ARR 08.57

8.12437 RAJ SHLK LL ARR 09.35

9.12953 CHJ LL ARR 09.36

10.12192 AJH 09.40

11.19023 VRBD ARR 09.55

12. 14309 VRBD ML 10.10

13.12715 MTJ ARRIVING (BAD DEP.09.45)

14.12627 BAD ARR 09.35

15.12421 FAR ARR 09.50

16 .12629 KXM ARR 09.52

17.51901 BFP ARR 09.48

18.12625 JJ DEP 09.55

19.18477 DHO DEP 09.50