दिल्ली : स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, दमकल की 22 गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं

राजधानी दिल्ली में कड़कड़डूमा कोर्ट के पास स्थित स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) कार्यालय में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। आग इमारत की छठी मंजिल पर लगी है। अब तक किसी के हताहत की कोई सूचना नहीं है।

डीजीएचएस कार्यालय में आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। पुलिस और दमकल की मदद से आग को बुझाने का काम जारी है। आग की भयावहता को देखते हुए इमारत को खाली करा लिया गया है।

खबर लिखे जाने तक इस घटना में हुए नुकसान की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हादसे का कारण अभी शॉर्ट सर्किट ही माना जा रहा है। इस मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

Delhi: A fire breaks out at Directorate General of Health Services (DGHS) Office, Karkardooma. Total 22 fire tender at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/NwTClOHMWx