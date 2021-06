दिल्ली के मादीपुर में एक चार मंजिला आवासीय और व्यावसायिक इमारत में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि आग ग्राउंड फ्लोर में मौजूद जूता निर्माण फैक्ट्री और पहली मंजिल के गोदाम में लगी है। आग बुझाने के लिए दमकल की 24 गाड़ियां पहुंची हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

फायर डिपार्टमेंट के अनुसार, उन्हें गुरुवार दोपहर 12.42 पर आग लगने के बारे में सूचना मिली थी। इसके बाद उन्होंने फायर ब्रिगेड की 24 गाड़ियों को मौके के लिए रवाना कर दिया। आग पर अब नियंत्रण पा लिया गया है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है।

A fire breaks out at a shoe manufacturing factory (ground floor) and godown (first floor) of a four-storey residential-cum-commercial building in Delhi's Madipur. A total of 24 fire tenders were rushed to the site. No injuries have been reported in the incident so far. pic.twitter.com/fZVADtZMva