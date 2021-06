ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, दमकल की 15 गाड़ियों ने पाया काबू

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी जबर्दस्त थी कि उसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग के कारणों का पता अभी नहीं चल सका है।

जानकारी के अनुसार, सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र की एक केमिकल फैक्ट्री में मंगलवार सुबह करीब 8.20 बजे भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 15 गाड़ियों को मौके पर भेजकर आग पर काबू पाया गया। अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

गौतमबुद्ध नगर के चीफ फायर ऑफिसर (CFO) अरुण कुमार सिंह ने बताया कि आज सुबह 8: 20 बजे साइट-सी औद्योगिक क्षेत्र में आग की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने देखा कि E-28 पते पर एक केमिकल फैक्ट्री में बहुत भीषण आग लगी थी। दमकल विभाग की 15 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है।

#WATCH | Gautam Budh Nagar: Fire breaks out at a chemical factory in Surajpur Industrial Area this morning around 8.20 am



15 fire tenders were rushed to the spot & doused off fire. No injuries have been reported so far. The cause of fire yet to determined: Chief Fire Officer pic.twitter.com/gSbcupgOO5