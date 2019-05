अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारने वाले शख्स पर केस दर्ज, जानें किस धारा के तहत हुई FIR

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारने वाले सुरेश के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को शनिवार को चुनाव प्रचार के दौरान एक युवक ने थप्पड़ मार दिया था।

Delhi Police registers FIR under IPC Section 323 (Punishment for voluntarily causing hurt) against Suresh, who had slapped Delhi CM Arvind Kejriwal during a roadshow in Moti Nagar area yesterday.