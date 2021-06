लाजपत नगर अग्निकांड मामले में एफआईआर दर्ज, आज क्राइम और फॉरेंसिक टीम करेंगी घटनास्थल का निरीक्षण

दिल्ली के लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट इलाके में शनिवार को लगी भीषण आग के मामले में क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम रविवार को घटनास्थल का निरीक्षण करेगी। पुलिस ने आग लगने के संबंध में आईपीसी की धारा 285 (आग या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाही बरतना) के तहत केस दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट इलाके में लगी आग में पांच शोरूम जलकर राख हो गए थे। हालांकि, इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था, शोरूमों के अंदर रखा करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया था।

अग्निशमन विभाग के अनुसार सुबह करीब 10 बजकर 20 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली थी जिसके बाद दमकल की 16 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया था। दिल्ली अग्निशमन विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया था कि जब दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे तो चार शोरूम में आग लगी थी और बाद में आग पांचवीं दुकान में भी लग गई। आग तड़के किसी एक दुकान में लगी होगी और बाद में यह आसपास की दुकानों में फैलती चली गई।

#UPDATE Lajpat Nagar, Delhi fire incident: Crime Team and Forensic Team have been called, they will inspect the spot. A case under IPC Sec 285 (Negligent conduct with respect to fire or combustible matter) is being registered and investigation will be done.