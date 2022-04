दिल्ली में पंजाब पुलिस के जवानों पर FIR, केजरीवाल के कार्यक्रम में पत्रकार से मारपीट का आरोप

आरोप है कि 26 अप्रैल को दिल्ली के होटल इम्पीरियल में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब पुलिस ने जवानों ने एक पत्रकार के साथ बदसलूकी, धक्का-मुक्की और मारपीट की थी।

