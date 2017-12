डेंगू मौत मामलाः गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ FIR दर्ज

गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। डेंगू पीड़ित बच्ची की मौत मामले में फोर्टिस अस्पताल पर केस दर्ज किया गया है। वहीं सरकार ने भी अस्पताल की जमीन की लीज रद्द करने के आदेश दिये हैं।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल पर आईपीसी की धारा 304(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया गया है।

FIR registered under section 304(2) IPC against #Gurugram's Fortis hospital in dengue death case.