अलका लांबा के दावे को दिल्ली विस अध्यक्ष ने बताया 'निराधार'

दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) की अंदरूनी कलह उजागर होती दिखी। इन खबर को उस समय और बल मिला जब पार्टी की विधायक अलका लांबा ने सीएम अरविंद केजरीवाल के कहने पर विधायक पद से इस्तीफा देने की बात कही। हालांकि, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने दावे को निराधार बताते हुए कहा कि सदन में 1984 के दंगों के मामले पर चर्चा का प्रस्ताव लाया गया था। मूल प्रस्ताव में राजीव गांधी का कोई जिक्र नहीं था, इसे आप विधायक जरनैल सिंह ने अपने भाषण में खुद जोड़ा है, यह एक भावनात्मक मुद्दा है और बोलते समय लोग इसमें बह जाते हैं।

Ram Nivas Goel, Delhi Assembly Speaker: There was a proposal for discussion on 1984 riots case. The original resolution had no mention of Rajiv Gandhi ji, it was added by AAP MLA Jarnail Singh on his own in his speech, it is an emotional issue and ppl get swayed while speaking. pic.twitter.com/vUqtjlc8I3

बस लोगों को गुमराह करना चाहती हैं कांग्रेस और आप

वहीं, भाजपा विधायक और दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) में पूरी तरह से अंदरूनी कलह उजागर हो गई है। पार्टी के कुछ नेता राजीव गांधी के खिलाफ एक प्रस्ताव के समर्थन में हैं और कुछ विरोधी हैं। मूलरूप से आप नेतृत्व कांग्रेस के निर्देशों पर काम कर रहा है। वे बस लोगों को गुमराह करना चाहते हैं।

Vijender Gupta,BJP MLA and Delhi Leader of Opposition: There is total infighting in AAP, some leaders are in support of a resolution against Rajiv Gandhi and some are against. Basically, the AAP leadership is working on the directions of Congress, they just want to misguide ppl. pic.twitter.com/yjJkbsTF85