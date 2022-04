सड़कों पर आवारा सांड़ों से हादसे का डर, तीन महीने में 60 से ज्यादा लोगों को किया घायल

ग्रामीण कई बार लावारिस पशुओं को पकड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा रावली सुराना मार्ग पर पड़ने वाले अन्य गांवों में रहने वाले किसान लावारिस पशुओं के अांतक से परेशान मिले। गांव काक

इस खबर को सुनें