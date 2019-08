DCP विक्रम कपूर सुसाइड केस : ब्लैकमेल के आरोपी SHO सहित दो लोग हिरासत में लिए गए

फरीदाबाद पुलिस महकमे में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब डीसीपी एनआईटी विक्रम कपूर ने अपने सरकारी आवास पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को डीसीपी कपूर के घर से एक सुसाइड नोट बरामद बरामद हुआ है जिसके आधार पर भूपानी थाना एसएचओ अब्दुल शाहिद सहित दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने कहा कि सुसाइड नोट में भूपानी थाना एसएचओ अब्दुल शाहिद और एक अन्य व्यक्ति द्वारा डीसीपी को किसी मुद्दे पर ब्लैकमेल किए जाने की बात लिखी है। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि हिरासत में लिए गए दोनों लोगों से पूछताछ जारी है।

Faridabad Police PRO: A suicide note has been recovered. Names of an inspector and another person are mentioned in the note. The family has filed a complaint, FIR being registered. pic.twitter.com/frXiivhb4H