वायु सेना के पूर्व विंग कमांडर की पत्नी द्वारका के घर में मृत मिली, हत्या का केस दर्ज

भारतीय वायुसेना के एक पूर्व विंग कमांडर की 52 वर्षीय पत्नी द्वारका स्थित अपने घर में मृत मिली है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि मृतका की पहचान नीनू जैन के तौर पर की गई है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, मृत महिला के पिता ने उसे गुरुवार की रात को कॉल किया और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की क्योंकि वह स्वस्थ नहीं थी। वह उन्हें देखने के लिए आना चाहते थे, लेकिन उसने मना कर दिया। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार सुबह महिला के पिता ने एक बार फिर उसे कॉल किया, लेकिन उनकी बेटी ने फोन नहीं उठाया। उसके बाद महिला के पिता और भाई उसे देखने के लिए पहुंचे, लेकिन घर का गेट बाहर से बंद था।

Delhi: Body of a 52-year-old woman, wife of a former Wing Commander, was recovered from her residence in Dwarka yesterday. Murder case registered, investigation underway.