दिल्ली : बल्लीमारान और मटियामहल इलाके में कई बूथों पर ईवीएम खराब

लोकसभा चुनाव 2019 के छठे चरण के तहत आज राजधानी दिल्ली की सभी सात सीटों पर मतदान जारी है। सुबह से ही सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लाइन देखी जा रही हैं। इसी बीच दिल्ली के कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम में खराबी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। इसी बीच नेताओं का भी पोलिंग बूथों पर मतदान के लिए पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सभी सात लोकसभा क्षेत्रों के 13,819 मतदान केंद्रों पर मतदान रविवार सुबह सात बजे शुरू होगा और शाम छह बजे तक जारी रहेगा। 70 में से हरेक विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श मतदान केंद्र है। इसमें से 17 मतदान केंद्र पर सिर्फ महिला स्टाफ होगा

चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार ने बल्लीमारान और मटियामहल इलाके में कई बूथों पर ईवीएम काम नहीं करने की शिकायत की। उन्होंने बल्लीमारान के बूथ संख्या 82, 114 और 144 जबकि मटियामहल के बूथ संख्या 84, 85 और 86 में ईवीएम काम नहीं करने की शिकायत की है।

वहीं, आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने भी आज ट्वीट कर उनके इलाके के बूथ नंबर 116, 117 और 122 पर ईवीएम काम नहीं करने की शिकायत की थी।

EVMs at booths 116, 117 and 122 have yet not started....what's going on? .@ECISVEEP