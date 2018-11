सिग्नेचर ब्रिज पर सेल्फी लेने की लगी होड़, किन्नरों के निर्वस्त्र होने का वीडियो वायरल

राजधानी दिल्ली सिग्नेचर ब्रिज पर किन्नरों का एक शर्मसार करने वाला वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वायरल हो रहा है। वीडियो में चार किन्नर कपड़े उतारकर नाचते हुए अश्लील हरकते करते नजर आ रहे हैं। जिसके चलते ब्रिज से गुजरने वाले लोग शर्मसार होते दिख रहे हैं।

इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने इस वीडियो पर कोई टिप्पणी से इंकार कर दिया। सोशल नेटवर्किंग साइट पर वायरल इस वीडियो को दो दिन पुराना बताया जा रहा है। इसमें चार किन्नर स्कूटी से सिग्नेचर ब्रिच पर पहुंचे थे। वहां वह फोटो और सेल्फी ले रहे थे। इसी दौरान वहां कुछ मनचले जमा हो गए। उन्हें देखकर किन्नरों ने कपड़े उतारने शुरू कर दिए और बाद में अश्लील हरकतें करने लगे।

Taking cognisance of an "obscene video" that went viral on social networking sites, Delhi Police have registered a case of "obscenity in public place" & started an investigation. The video shows some eunuchs dancing nude & clicking selfies at the Signature Bridge: #Delhi Police