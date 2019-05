चौटाला पर चला ED का चाबुक, दिल्ली में 1.94 करोड़ की संपत्ति की गई कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और अन्य के खिलाफ धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग ) के एक मामले के सिलसिले में चौटाला की दिल्ली स्थित 1.94 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बताया कि चौटाला से संबद्ध एक भूखंड और एक फार्म हाउस को कुर्क करने के लिए धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया था।

ED attaches under PMLA, immovable property consists of land and farm house in New Delhi worth ₹1.94 Crore of Om Prakash Chautala, former Chief Minister of Haryana in a Corruption Case.