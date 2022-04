हिंदी न्यूज़ NCR Electricity Rates Increased in Haryana : हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं लगा बड़ा झटका, कम खपत करने वालों का खर्च बढ़ा

हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के मुनाफे में होने के बावजूद बिजली की दर बढ़ा दी है। 150 यूनिट खर्च करने वाले उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट 25 पैसे ज्यादा वसूले जाएंगे।

फरीदाबाद। हिन्दुस्तान Praveen Sharma Sun, 03 Apr 2022 02:24 PM

