तापमान बढ़ने के साथ दिल्ली में बिजली की मांग अप्रैल में पहली बार 6000 मेगावाट पहुंची

दिल्ली दिल्ली में तापमान बढ़ने के साथ बिजली की मांग अप्रैल के महीने में पहली बार बृहस्पतिवार को 6000 मेगावाट पहुंच गई। राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की मांग दोपहर 3:31 बजे 6000 मेगवाट थी।

