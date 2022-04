बिजली निगम ने जारी किया कटौती का शेड्यूल, उद्योगों में आठ तो शहरी इलाकों में साढ़े छह घंटे कटेगी बिजली

मिलेनियम सिटी में रोजाना आठ से दा घंटे उद्योगों में बिजली कटौती हो रही है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में छह घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना चार घंटे के लगभग बिजली गुल रहती है।

