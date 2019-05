दिल्ली में 'पिंक बूथ' से चुनाव अधिकारी उत्साहित, ये है इसकी वजह

दिल्ली में 17 मतदान केंद्र ऐसे बनाए गए हैं जिनमें पूरा स्टाफ महिलाएं हैं। इन मतदान केंद्रों पर 'नारी शक्ति' साफ नजर आई जहां महिलाएं, खासतौर पर, मुस्लिम महिलाएं बड़ी संख्या में आ रही हैं। ये महिला मतदान केंद्र दिल्ली की सभी सातों लोकसभा सीटों पर बनाए गए हैं जिनमें पीठासीन अधिकारी से लेकर अन्य स्टाफ में सिर्फ महिलाएं ही हैं।

दिलचस्प है कि दिल्ली की सात में से चार जिला निर्वाचन एवं रिटर्निंग अधिकारी महिलाएं हैं। वे इस पहल का प्रभाव देखकर खासी उत्साहित हैं। चांदनी चौक लोकसभा सीट की रिटर्निंग अधिकारी तन्वी गर्ग ने कहा कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने महिला मतदान केंद्र की कल्पना की थी और इसका मकसद महिला सशक्तिकरण की भावना पैदा करना था और यह ''संदेश चला गया।

गुप्ता ने पीटीआई भाषा से कहा कि हमने ऐसे दो मतदान केंद्र बनाएं हैं। एक मटिया महल विधानसभा में और दूसरा मॉडल टाउन विधानसभा में। इन मतदान केंद्रों की महिला स्टाफ पूर्ण महिला टीम बन कर खासी खुश हैं। महिला मतदाता भी खुश हुईं जबकि पुरुष मतदाता अचरज में पड़ गए।

Visuals of voters from outside a polling booth in Mayur Vihar Phase-3 (East Delhi Constituency). #LokSabhaElections2019 #Phase6 pic.twitter.com/4XwPuwxwNr