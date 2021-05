ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी मामला : नवनीत कालरा के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस

ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कथित कालाबाजारी के आरोपी दिल्ली के मशहूर खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईसीआईआर फाइल की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने नवनीत कालरा को बीते रविवार को गिरफ्तार कर लिया था।

वहीं, बुधवार को दिल्ली क्राइम ब्रांच नवनीत कालरा को गुरुग्राम स्थित उस फार्म हाउस में लेकर गई जहां वह फरारी के बाद जाकर छिपा था। यह फार्म हाउस के उसके ससुर का है। यहां पुलिस ने करीब घंटे भर तलाशी ली। मंगलवार को भी पुलिस उसके तीनों रेस्तरां - दयाल ऑप्टिकल्स व ओखला स्थित कार्यालय समेत पांच जगहों पर लेकर गई थी। वहीं उसके पास से बरामद किए गए दोनों मोबाइल व लैपटॉप जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं।

