ED ने कसा यादव सिंह और उसके परिवार पर शिकंजा, इतनी संपत्ति की जब्त

सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी टेंडर घोटाले में आरोपी नोएडा प्राधिकरण के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 (पीएमएलए) के तहत भ्रष्टाचार के मामले में यादव सिंह और उसके परिवार से संबंधित 89 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है।

ईडी ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर बताया कि पीएमएलए के तहत उसने यादव सिंह और उसके परिवार की आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति, कृषि भूमि और बैंकों में जमा धनराशि समेत कुल मिलाकर 89 लाख की संपत्ति जब्त की है। पीएमएलए 2002 के तहत जांच सीबीआई द्वारा यादव सिंह के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी।

ED attaches under PMLA, residential and commercial property, agriculture land and banks balances worth ₹ 89 lakhs of Yadav Singh and his family members in a #corruption case