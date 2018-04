आप विधायकों के लाभ के पद मामले में चुनाव आयोग 17 मई से फिर शुरू करेगा सुनवाई

आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों के खिलाफ 'लाभ के पद' के मामले में चुनाव आयोग अगले महीने 17 मई से फिर से सुनवाई शुरू करेगा। आयोग ने इस मामले से जुड़े आप विधायकों को शुक्रवार को सुनवाई के बारे में सूचित करते हुए 17 मई को अपना पक्ष रखने के लिए स्वयं या अपने वकील के माध्यम से पेश होने को कहा है।

ज्ञात हो कि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में लाभ के पद का दोषी बताते हुए आप विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की आयोग की सिफारिश को अमान्य करार देते हुए आयोग से इस मामले की फिर से सुनवाई करने को कहा था। हाईकोर्ट ने आयोग द्वारा आप विधायकों को सुनवाई का मौका दिए बिना ही उनकी सदस्यता रद्द करने की राष्ट्रपति को सिफारिश करने की दलील को सही बताते हुए यह फैसला सुनाया था।

आयोग ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बजाय इसका पालन करते हुए 17 मई से मामले की सुनवाई करने का फैसला किया है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले के गुण-दोषों के आधार पर इसकी मौखिक सुनवाई की जाएगी।

Election Commission of India to hear AAP MLAs Office of Profit case on 17 May at 3 PM. pic.twitter.com/U0MLn9yFNW