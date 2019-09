DUSU Election 2019 Result: अध्यक्ष समेत 3 पदों पर ABVP का कब्जा, NSUI को मिला सचिव का पद

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव 2019 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने चार पदों में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव समेत तीन पदों पर कब्जा जमा लिया। वहीं, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) को बस एक सचिव से ही संतोष करना पड़ा है।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार को संपन्न हुए डूसू चुनाव में आरएसएस और भाजपा समर्थित एबीवीपी सभी चारों सीटों में से तीन पर शानदार जीत दर्ज की है। इस बार एबीवीपी ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव समेत तीन पदों पर कब्जा जमाया है। वहीं सचिव पद एनएसयूआई के खाते में गया है।

