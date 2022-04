दिनभर तेज धूप के बाद बदला दिल्ली-एनसीआर का मौसम, चली धूल भरी आंधी

दिनभर तेज धूप और गर्मी के बाद गुरुवार देर शाम दिल्ली-एनसीआर व हरियाणा में धूल भरी आंधी चली। बताया जा रहा है कि हवा की रफ्तार 20 से 60 किमी/घंटा रही जिससे दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ाने भी प्रभावित हुई हैं

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Shivendra Singh Thu, 14 Apr 2022 09:12 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.