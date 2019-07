दिल्ली : डीटीसी बस ने ई-रिक्शा और अन्य वाहनों को मारी टक्कर, 3 घायल

मध्य दिल्ली के करोलबाग इलाके में सोमवार सुबह दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बस ने एक ई-रिक्शा और अन्य वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए।

पुलिस के मुताबिक, घटना देशबंधु गुप्ता रोड पर हुई। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और घायलों तथा चश्मदीदों के बयान दर्ज कर रही है।

Delhi: A DTC cluster bus hit an E-rickshaw and other vehicles in DBG Road police station area. 3-4 people injured, one of them critical. More details awaited