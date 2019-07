जानें क्यों दिल्ली में 3 दिन तक लोगों के घरों का दौरा करेंगे डॉ. हर्षवर्धन

बारिश के मौसम में दिल्ली में हर साल पैर पसारने वाले डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हरकत में आ गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान जारी कर बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और दिल्ली सरकार के अधिकारी इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के उपाय के रूप में मच्छरों के लार्वा का पता लगाने के लिए अगले सप्ताह तीन दिन तक घरों का दौरा करेंगे। इस विषय को लेकर गंभीर दिख रही सरकार ने स्कूलों और दूरदराज के क्षेत्रों में जागरूकता अभियान पहले ही शुरू कर दिया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मानसून जल्द ही उत्तर भारत में प्रवेश करने वाला है। इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, एम्स, आरएमएल और अन्य अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों और एनडीएमसी अधिकारियों के साथ एक बैठक कर डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया पर रोकथाम के उपायों पर चर्चा की।

