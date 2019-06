दिल्ली में हड़ताल खत्म होने के बाद काम पर लौटे डॉक्टर, सेवाएं हुईं सामान्य

राजधानी दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों के डॉक्टर मंगलवार को वापस काम पर लौट आए। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा हड़ताली डॉक्टरों को राज्य के सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने के कदम उठाने का आश्वासन देने के बाद डॉक्टरों ने हफ्तेभर से चल रही हड़ताल को सोमवार रात को समाप्त कर दिया, जिसके बाद मंगलवार को दिल्ली के डॉक्टर भी काम पर लौट आए।

केन्द्र द्वारा संचालित एम्स, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल और राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा दिल्ली सरकार के जीटीबी अस्पताल और डीडीयू अस्पताल जैसे अस्पतालों तथा कुछ निजी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर थे। कई रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के सदस्यों ने अपना विरोध जताने के लिए अपने अपने परिसरों में मार्च निकाला था।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के हड़ताल खत्म करने के मद्देनजर, नई दिल्ली स्थित एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर भी तत्काल प्रभाव से ड्यूटी पर लौट आएं। हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही डॉक्टरों की सुरक्षा पर एक नया केंद्रीय कानून लाएगी, जैसा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने समयबद्ध तरीके से वादा किया था, जिसके विफल होने पर हम भविष्य में हड़ताल का सहारा लेंगे।

