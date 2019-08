दिल्ली मेट्रो ब्लूलाइन रूट की सेवाएं प्रभावित, घंटों से यात्री परेशान

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली मेट्रो ब्लूलाइन रूट की सेवाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं। दोपहर करीब दो बजे से सवा चार बजे तक मेट्रो रुक रुककर चलती रही है। कई बार तो सुरंग में दो स्टेशनों के बीच 15-15 मिनट के लिए रुक गई जिससे यात्रियों की सांसें फूलने लगीं।

ब्लूलाइन पर नोएडा सिटी सेंटर से द्वारका की ओर जाने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। समय पर मेट्रो ट्रेन न पहुंचने से स्टेशनों के बाहर लंबी कतारें लग गई। सेक्टर -15 मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ होने के बाद सीआईएसएफ के जवानों के कुछ देर के लिए लोगों की इंट्री बंद करनी पड़ी। लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी थी कि स्टेशन के नीचे सड़क से ही लोगों को लाइन में लगना पड़ा।

सुरक्षाकर्मियों से पूछने पर पता चला कि रूट में तकनीकी खराबरी के कारण मेट्रो टाइम से नहीं आ रही है। इसलिए लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं बीच रास्ते में बार-बार ट्रेन रुकने पर अनाउंस किया जा रहा है कि आपको हो रही असुविधा के लिए खेद है।

दिल्ली मेट्रो के ब्लूलाइन रूट में दिक्कत की बात डीएमआरसी ने अपने ट्वीट में भी स्वीकार की है।

Due to a technical issue, train services will be run in following loops temporarily:

1) Between Janakpuri West & Dwarka Sec 21

2) Between Noida Electronic City & Rajouri Garden



There is single line movement between Janakpuri West & Kirti Nagar.



Restoration work is underway.