हिंदी न्यूज़ NCR Discount on Liquor Price in Delhi : दिल्ली में शराब की कीमतों में छूट का दौर फिर शुरू, जानिए इस बार कितना मिल रहा डिस्काउंट

Discount on Liquor Price in Delhi : दिल्ली में शराब की कीमतों में छूट का दौर फिर शुरू, जानिए इस बार कितना मिल रहा डिस्काउंट

दिल्ली में शराब की कीमतों में एक बार फिर बंपर छूट मिलनी शुरू हो गई है। इस संबंध आबकारी विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के तहत दुकानदार अब एमआरपी पर 25% तक ही छूट दे सकेंगे।

नई दिल्ली | पीटीआई Praveen Sharma Sat, 02 Apr 2022 03:14 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.