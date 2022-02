गुरुग्राम : व्हीलचेयर पर आई दिव्यांग महिला को रेस्टोरेंट ने एंट्री से रोका, ट्विटर पर बयां किया दर्द

दिल्ली से सटे गुरुग्राम (Gurugram) में एक दिव्यांग महिला (Disabled Woman) को कथित तौर पर एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में एंट्री नहीं देने का मामला सामने आया है। दिव्यांग महिला ने उसे रेस्टोरेंट के स्टाफ में उसे प्रवेश करने से रोकने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि वो व्हीलचेयर पर थी, इसलिए रेस्टोरेंट के स्टाफ ने उसे यह कहते हुए एंट्री देने से मना कर दिया कि उसकी वजह से दूसरे ग्राहकों को परेशानी होगी l

महिला सृष्टि ने आपबीती बताते हुए ट्विटर पर कई पोस्ट डाले हैं। महिला अपनी सहेली और उसके परिवार के साथ उस रेस्टोरेंट मे गई थी l महिला का पोस्ट वायरल होने के बाद हरकत में आई गुरुग्राम पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेने की बात कही है l पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए उनसे डिटेल मांगी है। यह पोस्ट ट्विटर पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

I went to my @raastagurgaon with my best friend and her fam last night. This was one of my first outings in so long and I wanted to have fun. Bhaiya (my friend's elder brother) asked for a table for four. The staff at the desk ignored him twice. 1/n