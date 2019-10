प्रदूषण पर EPCA का बड़ा फैसला, अब और दिल्ली इन शहरों में डीजल जनरेटर पर लगी रोक

पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बुधवार 15 अक्टूबर से आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर दिल्ली और आसपास के सभी शहरों- नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत और बहादुरगढ़ में प्रतिबंधित डीजल जनरेटर का उपयोग करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

ईपीसीए ने कहा है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में प्रदूषण के स्थानीय स्रोत खराब वायु गुणवत्ता के मुख्य कारण हैं। राजधानी दिल्ली में हर साल सर्दियों में वायु गुणवत्ता खराब हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट से अधिकार प्राप्त ईपीसीए की सदस्य सुनीता नारायण ने कहा कि कूड़े का ढेर और धूल के साथ साथ रबड़ कबाड़ और प्लास्टिक को खुले में जलाना चिंता का मुख्य कारण है।

