वैक्सीनेशन को लेकर क्या है दिल्ली सरकार का लक्ष्य? डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले-सरकारी स्कूलों में 85 फीसदी छात्रों को लगा टीका

नई दिल्ली। वरिष्ठ संवाददाता Dinesh Rathour Sat, 22 Jan 2022 07:10 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.