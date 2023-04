दिल्ली का IGI बना दुनिया का नौवां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट, पहले नंबर पर कौन? देखें टॉप 10 की लिस्ट

ऐप पर पढ़ें

राजधानी दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट कुछ महीनों पहले सुर्खियों में था। यात्रा कर रहे लोग एयरपोर्ट के अंदर लगी लंबी-लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे। विमान कंपनियां यात्रियों को निर्धारित समय से 1-2 घंटे पहले ही आने की हिदायत दे रही थीं। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर व्यस्तता बढ़ गई थी। क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? भारत का एक एयरपोर्ट अब दुनिया के टॉप 10 व्यस्त एयरपोर्ट में जगह बना लिया है।

एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) के मुताबिक, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब दुनिया के टॉप 10 व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में शामिल हो गया है। ACI ने दिल्ली के IGI एयरपोर्ट को नौवां रैंक दिया है। यानी दुनिया का नौवां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट IGI बन चुका है। इसी के साथ-साथ IGI एयरपोर्ट भारत का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट भी बन गया है।

ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि किसी भी एयरपोर्ट को व्यस्त कैसे माना जाता है? दरअसल, जिस एयरपोर्ट से सबसे अधिक लोग यात्रा करते हैं उसे सबसे अधिक व्यस्त एयरपोर्ट माना जाता है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से साल 2022 में लगभग 5.95 करोड़ लोगों ने यात्रा किया। बता दें कि दिल्ली के IGI एयरपोर्ट को साल 2021 में 13वां रैंक मिला था। वहीं इसे साल 2019 में 17वां रैंक दिया गया था। यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली का IGI एयरपोर्ट दुनिया के टॉप 10 व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में आया है।

एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) के मुताबिक, अटलांटा एयरपोर्ट (Atlanta GA, US) दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। यहां साल 2022 में लगभग 9.36 करोड़ लोगों ने यात्रा किया। आइए अब देखते हैं दुनिया के टॉप 10 व्यस्त एयरपोर्ट का लिस्ट...

1- अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (US)

2- डलास/फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट (US)

3- डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट (US)

4- शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट (US)

5- दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (UAE)

6- लॉस एंजिल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट (US)

7- इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Turkey)

8- लंदन इंटरनेशनल एयरपोर्ट (UK)

9- इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (India)

10- पेरिस एयरपोर्ट (France)