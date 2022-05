दिल्ली: तिहाड़ जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार कैदियों को दे रहा कुश्ती का प्रशिक्षण

सागर धनखड़ की हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार इन दिनों कैदियों को कुश्ती के गुर सिखा रहा है। सुबह-शाम कैदियों को प्रशिक्षण देने के बाद वह खुद भी दिन में शरीरिक व्यायाम करता है।

इस खबर को सुनें