दिल्ली में दूर होगी कोरोना वैक्सीन की कमी, ग्लोबल टेंडर निकालेगी 'आप' सरकार : मनीष सिसोदिया

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना वायरस टीके की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेगी क्योंकि उसे टीके की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

सिसोदिया ने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार राज्य सरकारों को टीका खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने को विवश कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य सरकारें टीके के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा एवं लड़ाई करें। सिसोदिया ने कहा कि भाजपा का यह नया प्रोपेगेंडा है। भाजपा चाहती है कि सभी राज्य सरकारें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाएं, आपस में लड़ें और वैक्सीन लाएं। भाजपा के नेताओं को ऐसा सुझाव देते हुए शर्म नहीं आती है। 70 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्र सरकार देश की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है।

केजरीवाल ने पीएम को लिखा पत्र, कहा- दूसरी कंपनियों के साथ भी शेयर करें वैक्सीन का फॉर्मूला

उन्होंने कहा कि जिस तरह देशभर में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया, उसी तरह से पूरे देश में कोविड-19 वैक्सीन अभियान चलाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए और सभी राज्यों की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाकर वैक्सीन लाए। राज्यों को आपस में लड़वाकर भारत के नाम को खराब न करे।

सिसोदिया ने कहा कि यदि मार्च के महीने में केंद्र सरकार तय करती कि विदेशों में वैक्सीन बेचने की जगह अपने देश के लोगों को वैक्सीन लगाएंगे तो आज और 6.5 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका होता, लेकिन भारत सरकार ने पाकिस्तान, ईरान, ओमान जैसे देशो को वैक्सीन दी। भारत सरकार को अपनी गलती स्वीकार करनी ही चाहिए।

इससे पहले दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश में टीका निर्माण बढ़ाने के लिए कोविड-19 रोधी टीके का उत्पादन कर रही दोनों कंपनियों का फॉर्मूला दूसरी कंपनियों के साथ शेयर करने की मांग की है।

BJP says that Delhi Govt should have floated an international tender to buy vaccines from the international market. Does this mean that all State govts should go to international markets to buy vaccines? Then, what is the role of Government of India?: Delhi Dy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/S4FtHn7In1