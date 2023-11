ऐप पर पढ़ें

दिल्ली में अभी ठिठुरन भरी ठंड नहीं है लेकिन लोगों को यहां ठंड का ऐहसास हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली के आसमान में बादल रहंगे और बारिश के भी आसार हैं। जी हां, ऐसे में आज जब आप घरों से निकले तो छाता जरूर साथ रख लें क्योंकि दिल्ली आज भीग सकती है। भारतीय मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि गुरुवार को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। गुरुवार की सुबह दिल्ली की हवा घातक श्रेणी में रही।

Sameer App के डेटा के मुताबिक सुबह 8 बजे दिल्ली का AQI 420 पर रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली का AQI 366 पर रहा। System of Air Quality and Weather Forecasting and Research (Safar) की तरफ से जानकारी दी गई है कि नॉर्थईस्ट दिशा से सतही हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर रह सकती है। इसकी वजह से दिल्ली में आसमान में बादल होंगे और हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं।

मौसम विभाग ने बताया है कि शुक्रवार की सुबह नॉर्थ दिशा से सतही हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान हवा की गति 06-08 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकता है। इसकी वजह से दिल्ली के कुछ हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। शुक्रवार को सुबह के वक्त कोहरा हो सकता है। शनिवार की सुबह मुख्य तौर से आसमान साफ रहेगा और उथला कोहरा हो सकता है। इस महीने दिल्ली में दो बार बारिश हो चुकी है। जिसकी वजह से राजधानी में रह-रह कर प्रदूषण भी कम हुआ।

नवंबर में खूब पड़ी प्रदूषण की मार

दिल्ली में इस बार नवंबर का महीना पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। Central Pollution Control Board (CPCB) के डेटा के मुताबिक, इस महीने 10 दिन ऐसे रहे जब दिल्ली की हवा घातक श्रेणी में रही। इन दिनों में राजधानी का का AQI 400 से ऊपर रहा। लेकिन 8 दिन ऐसे भी रहे जब एक्यूआई घातक श्रेणी के आसपास बना रहा। इस दौरान दिल्ली का AQI 390-400 के बीच रहा। डेटा के मुताबिक इस महीने कुल 17 दिन ऐशे रहे जब दिल्ली की हवा घातक श्रेणी के नजदीक या घातक श्रेणी में रही। नवंबर 2021 में ऐसे दिनों की कुल संख्या 13 थी। वहीं नवंबर 2016 में ऐसे महज 11 दिन थे।