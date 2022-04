हिंदी न्यूज़ NCR Delhi Weather News : धूप और भीषण गर्मी से छुड़ाए दिल्लीवालों के पसीने, 5 अप्रैल से तीन दिन तक गर्मी का येलो अलर्ट

Delhi Weather News : धूप और भीषण गर्मी से छुड़ाए दिल्लीवालों के पसीने, 5 अप्रैल से तीन दिन तक गर्मी का येलो अलर्ट

राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने 5 अप्रैल से गर्मी का ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है। यह सात अप्रैल तक रहेगा। इन दिनों दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में लू चलने का अनुमान है।

नई दिल्ली | हिन्दुस्तान Praveen Sharma Sat, 02 Apr 2022 01:45 PM

इस खबर को सुनें