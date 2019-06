झारखंड मॉब लिंचिंग : तबरेज की पत्नी को 5 लाख रुपये और नौकरी देगा दिल्ली वक्फ बोर्ड

दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रमुख एवं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने गुरुवार को कहा कि बोर्ड झारखंड में भीड़ हिंसा (मॉब लिंचिंग) का शिकार हुए 24 वर्षीय तबरेज अंसारी की पत्नी को पांच लाख रुपये और नौकरी देगा।

झारखंड के खरसावां सरायकेला जिले में पिछले बुधवार भीड़ ने चोरी के शक में अंसारी को खंभे के साथ कथित रूप से बांधकर लाठियों से पीटा था। बाद में चोट की वजह से शनिवार को उसकी मौत हो गई थी। बाद में वह एक वीडियो में नजर आया जिसमें वह “जय श्री राम” और “जय हनुमान” के नारे लगाने पर मजबूर होता दिखा। इस मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, वक्फ बोर्ड के प्रमुख ने यह भी कहा कि वे अंसारी की पत्नी को कानूनी मदद हासिल करने में भी मदद करेंगे। अमानतुल्ला खान ने कहा कि हम तबरेज की पत्नी को पांच लाख रुपये का चेक भेजने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन्हें यह चेक सौंपने के लिए वहां जा भी सकता हूं। हम उन्हें वक्फ बोर्ड में नौकरी भी देंगे और कानूनी मदद भी मुहैया कराएंगे।

