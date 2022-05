Delhi Vs Centre : दिल्ली के शासन मॉडल के लिए भारत सरकार को केंद्रीय भूमिका निभानी पड़ेगी, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए एक लिखित नोट में केंद्र ने कहा कि संविधान पीठ का संदर्भ देने वाले 2017 के आदेश को पढ़ने से यह पता चल सकता है कि अनुच्छेद 239AA के सभी पहलुओं की व्याख्या करने की जरूरत होगी।

Sun, 01 May 2022 11:18 AM

Praveen Sharma नई दिल्ली | भाषा Sun, 01 May 2022 11:18 AM

