दिल्ली के ट्रैफिक जाम में फंसे मंत्री हरदीप सिंह पुरी, मेट्रो ने समय पर एयरपोर्ट पहुंचाया, ट्विटर पर शेयर की फोटो

दिल्ली में ट्रैफिक जाम की दिनों दिन गंभीर होती समस्या से मंगलवार को केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी खुद घिर गए। हालांकि, लाखों दिल्ली वालों की तरह पुरी के लिए भी इस संकट से निजात दिलाने में मेट्रो रेल सहायक बनी।

हरदीप सिंह पुरी मंगलवार को आईजीआई एयरपोर्ट के रास्ते पर थे तभी वह धौलाकुंआ के पास ट्रैफिक जाम में फंस गए। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि भारी ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद मेरे पास फ्लाइट छोड़ने या मेट्रो की सवारी करने का ही विकल्प था, और मैंने दूसरे विकल्प को चुना।

While on my way to the airport this morning I found myself stuck in the midst of a huge traffic jam near Dhaula Kuan.



Choice was to either miss the flight or hop on to the #Metro; so that’s what I did.



Clean, safe & efficient, we have built a truly world class asset. pic.twitter.com/WXWFpIHEg5