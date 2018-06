दिल्ली : कृष्णा मेनन मार्ग पर वायुसेना भवन के पास निर्माणाधीन इमारत ढही, राहत एवं बचाव का काम जारी

राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को कृष्णा मेनन मार्ग पर वायुसेना भवन के पास निर्माणाधीन एक इमारत ढह गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें राहत एवं बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंच गई हैं।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, दिल्ली कृष्णा मेनन मार्ग पर वायुसेना भवन के पास पिछले काफी समय से इस इमारत में निर्माण कार्य चल रहा था। यह निर्माणाधीन इमारत आज शाम अचानक धराशायी हो गई।

Under-construction building near Vayu Sena Bhavan on Krishna Menon Marg in #Delhi collapses; rescue team at the spot