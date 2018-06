दिल्ली : उत्तम नगर के एक फ्लैट में 3 नाइजीरियाई नागरिकों के शव मिलने मचा हड़कंप

राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर के मोहन गार्डन इलाके में तीन नाइजीरियाई नागरिकों के शव मिलने का मामला सामने आया है। एक साथ तीन विदेशी नागरिकों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। अभी मौत की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है।

Delhi: Three Nigerian nationals found dead in Uttam Nagar's Mohan Garden. Police present at the spot. More details awaited.