दिल्ली : चार माह के अंदर शुरू हो जाएगा सिग्नेचर ब्रिज

पूर्वी और उत्तरी दिल्ली को जोड़ने वाला सिग्नेचर ब्रिज चार महीने में शुरू हो जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की उपस्थिति में पुल का अंतिम पिलर डाला गया।

वाहनों के साथ साथ सिग्नेचर ब्रिज पर्यटकों के लिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। यातायात के साथ पुल पर्यटन का बड़ा केंद्र होगा। इस पुल के 154 मीटर की ऊंचाई से दिल्ली देखी जा सकेगी। इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लोगों को दिल्ली सरकार से इजाजत लेनी होगी।

इसके लिए नियम और शर्तें बाद में तय की जाएंगी। पुल को एक मोर पंख के आकार में तैयार किया जा रहा है, इसके लिए 154 मीटर ऊंचा एक पायलान टॉवर तैयार किया गया है। इस टावर से पूरी दिल्ली का नजारा दिखेगा।

A morning filled with pride as the #SignatureBridge rises with the rising sun today.



CM @ArvindKejriwal & I witnessed the installation of final pylon at the site, which is at 154m height.

Within 4 months the people of Delhi & the tourists will be able to stand where we do. pic.twitter.com/BIjC4VzfQu