दिल्ली सेवा अध्यादेश बिल से शासन पर क्या होगा असर, जानिए ब्यूरोक्रेट्स की राय

Delhi services bill : दिल्ली सेवा अध्यादेश संबंधी विधेयक संसद में पेश किया जा चुका है। रिटायर हो चुके और अभी अपनी सेवा दे रहे कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने आशा जताई है कि संसद में इन विधेयक के सामने आने के बाद गवर्नेंस को लेकर सभी तरह के कन्फ्यूजन खत्म होंगे और प्रशासन को लेकर स्थिति साफ हो सकेगी। The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023 यह कहता है कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकारी उपराज्यपाल के पास होगा। मंगलवार को लोकसभा में यह बिल पेश किया गया और विपक्ष ने इसपर जमकर हंगामा भी किया।

इस वक्त दिल्ली की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी ने इस बिल को अप्रजातांत्रिक करार दिया है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि यह डेमोक्रेसी को 'बाबूक्रेसी' में बदल देगा। वही इस बिल पर दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव पी के त्रिपाठी ने कहा कि शासन के मामले में स्थिति साफ होनी चाहिए वरना इसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी में कई तरह के कन्फ्यूजन रहेंगे। अगर शासन को लेकर स्थिति साफ नहीं रहती है तो इसका असर शासन व्यवस्था पर पड़ता है। पूर्व ब्यूरोक्रेट ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी पर मुख्यमंत्री का ही अधिकारी होना चाहिए। उनके मुताबिक अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सरकार चला पाने में या फिर विकास कार्यों को आगे बढ़ा पाने में समर्थ नहीं रह जाएंगे।

हालांकि, पूर्व ब्यूरोक्रेट ने यह भी कहा कि सच्चाई यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कभी भी ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रित नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली अभी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। साल 2015 में आम आदमी पार्टी के आने से पहले इसकी जगह एक सिस्टम यह था कि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित मुख्यमंत्री की सिफारिश पर उपराज्यपाल अपनी मुहर लगाते थे। उपराज्यपाल कमिश्नर या उनसे बड़े स्तर के अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के समय अपनी ताकत का इस्तेमाल करते थे। मुख्यमंत्री अन्य अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को देखते थे।

दिल्ली सरकार के एक ब्यूरोक्रेट का कहना है कि दिल्ली देश की राजधानी है और प्रशासनिक सेवाओं पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। अपना नाम ना बताने की शर्त पर उन्होंने कहा, 'दिल्ली जैसी एक जगह जो कि राष्ट्रीय राजधानी है, उसके लिए जरूरी है कि इसका नियंत्रण केंद्र के पास हो क्योंकि ट्रांसफर के मुद्दे पर कोई सिस्टम से खिलवाड़ कर सकता है। दिल्ली सरकार के एक अन्य अधिकारी ने उम्मीद जताई कि इस बिल का यही मतलब होगा कि प्रशासनिक सेवा पर नियंत्रण के मुद्दे को हल कर शासन को सुव्यवस्थित किया जाए। कई ब्यूरोक्रेट्स का मानना है कि इससे कमांड को लेकर स्पष्टता आएगी।