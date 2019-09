दिल्ली : नौकर ने 91 वर्षीय बुजुर्ग को फ्रिज में डालकर किया अगवा

दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-1 में शनिवार रात नौकर ने 91 वर्षीय मालिक को फ्रिज में डालकर अगवा कर लिया। वारदात से पहले वह अपने छह साथियों के साथ बुजुर्ग के घर से नकदी, ज्वेलरी और कीमती सामान भी लूटकर ले गया। सीआर पार्क थाना पुलिस बुजुर्ग के बेटे की शिकायत पर केस दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है।

Delhi: A 91-year-old man Krishna Khosla was allegedly locked in a refrigerator & kidnapped from CR Park by domestic help on Saturday night. More details awaited. pic.twitter.com/wGpUQywsXJ