पोंटी चड्ढा के बेटे मोंटी चड्ढा को मिली जमानत, धोखाधड़ी के मामले हुआ था गिरफ्तार

दिल्ली के साकेत कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किए गए दिवंगत शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा के बेटे मनप्रीत सिंह उर्फ मोंटी चड्ढा को सोमवार को जमानत दे दी। मोंटी चड्ढा को पचास-पचास हजार के दो जमानत बांड पर जमानत दी गई है।

जानकारी के अनुसार, मोंंटी चड्ढा को रियल एस्टेट धोखाधड़ी के एक मामले में 13 जून को दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद एक अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

Delhi's Saket Court grants bail to Monty Chadha (son of late liquor baron Ponty Chadha), in connection with a cheating case. Bail has been granted to him on two surety bail bonds of Rs. 50,000 each.