कम हुआ कोरोना का कोहराम, सिसोदिया बोले- दिल्ली की सरप्लस ऑक्सीजन अन्य राज्यों को दे केंद्र

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को कहा कि COVID-19 स्थिति के आकलन के बाद दिल्ली की ऑक्सीजन की जरूरत 582 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। एक जिम्मेदार सरकार के रूप में हम उन राज्यों को सरप्लस ऑक्सीजन देंगे जिन्हें इसकी आवश्यकता है।

सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में आ रही कमी बहुत ही राहत की बात है। अस्पतालों में मरीजों की मौजूदा संख्या को देखते हुए ऑक्सीजन की जरूरत भी कम हुई है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने केन्द्र को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अब हमारे यहां ऑक्सीजन की मांग में अब कमी आई है, इसलिए दिल्ली को अब 700 की जगह 582 मीट्रिक टन की आवश्यकता है। हमने केंद्र सरकार से बाकी ऑक्सीजन जरूरतमंद राज्य को देने के लिए अनुरोध किया है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली ने पिछले 24 घंटों में 10,400 नए COVID19 मामले दर्ज किए हैं और पॉजिटिविटी दर 14% हो गई है। मामले कम होने से अब अस्पतालों में अधिक बेड उपलब्ध हैं और ऑक्सीजन की स्थिति में सुधार हुआ है। पहले हमें हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन अब दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत सिर्फ 582 मीट्रिक टन रह गई है।

