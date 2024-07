Hindi News NCR Delhi Excise Policy Case : शराब घोटाले में आरोपी BRS नेता के कविता AIIMS रेफर, कोर्ट ने मांगी मेडिकल रिपोर्ट

Delhi Excise Policy Case : दिल्ली की अदालत मे शराब घोटाले मे सीबीआई से संबंधित केस में सुनवाई के दौरान के कविता को रेफर किए जाने का यह निर्देश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

the rouse avenue court on friday extended judicial custody of bharat rashtra samithi brs leader k

Nishant Nandan Thu, 18 Jul 2024 03:15 PM लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली