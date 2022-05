दिल्ली के पॉश इलाके में कारोबारी के घर चार करोड़ की लूट, बुजुर्ग महिला और बच्ची को बनाया बंधक, शोर मचाने पर दी जान से मारने की धमकी

दिल्ली के पॉश इलाके आनंद लोक में कपड़ा कारोबारी के घर चार बदमाशों ने चार करोड़ की लूट को अंजाम दिया है। बदमाशों ने बुजुर्ग महिला और पांच साल की बच्ची को बंधक बनाया। जान से मारने की धमकी दी।

Sun, 01 May 2022 08:32 AM

Sneha Baluni वरिष्ठ संवाददाता,नई दिल्ली Sun, 01 May 2022 08:32 AM

