दिल्ली: कोर्ट ने खारिज की उमर खालिद की जमानत याचिका, कहा- दंगों की साजिश बहुत बड़ी

दिल्ली: कोर्ट ने खारिज की उमर खालिद की जमानत याचिका, कहा- दंगों की साजिश बहुत बड़ी

हिन्दुस्तान टाइम्स,नई दिल्ली Sneha Baluni Thu, 24 Mar 2022 01:15 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.